ABD günlerce konuşmuştu: Karavancı kızın ölüm nedeni belli oldu! 0:00 / 0:00

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ABD'nin Wyoming eyaletinde 1 Eylül'den 19 Eylül'e kadar haber alınamayan 22 yaşındaki Gabby Petito'nun boğulma sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Gabby Petito ve nişanlısı Brian Laundrie, Temmuz ayı başında karavanlarıyla gezmeye başlamıştı. En son ağustos ayı sonunda annesiyle telefonda görüşen Petito'dan bir daha haber alınamamıştı. Ormanlık alanda arama yapan polisler, 19 Eylül'de Petito'nun cansız bedenine ulaştı.

Otopsi sonuçlarını paylaşan Doktor Brent Blue, Petito'nun boğularak öldürüldüğünü söyledi. Daha önce de Petito'nun ölümünü cinayet olarak sınıflandıran Blue, otopsi sonuçlarına ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Dr. Blue, detaylı bir analiz sonucunda Petito'nun boğularak öldüğünü söyledi. Dr. Petito Petito'nun öldürüldükten 3 hafta sonra cansız bedeninin bulunduğunu düşündüklerini söyledi.

NİŞANLISI HALEN KAYIP

Nişanlısı Laundrie ise 1 Eylül'de Florida'ya ailesinin yanına dönmüş, tam on gün sonra Gabby'nin 'kayıp' olduğunu bildirmişti. Eylül ayından beri kayıp olan Laundrie, cinayetteki en büyük şüpheli.

Davanın tek sanığı konumundaki Laundrie, bir avukat tuttu ve Gabby'i en son nerede gördüğünü söylemedi.