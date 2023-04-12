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Haberler İş-Yaşam SON DAKİKA: ABD mart ayı enflasyon verileri açıklandı! ABD enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
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ABD'de martta enflasyon geriledi

ABD'de yıllık enflasyon martta, şubat ayındaki yüzde 6'lık seviyesinden yüzde 5'e geriledi. Bu oran Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye. ABD'de enflasyon 9 aydır üst üste düşüyor. Piyasa beklentilerinin altında gelen enflasyon verisi sonrasında dolar endeksi yüzde 0.5 geriledi. Ons altında günlük yükseliş yüzde 1'e ulaşarak 2 bin 26 doları aştı. ABD'de 2 yıllık tahvil faizi 10 baz puan geriledi

SON DAKİKA: ABD mart ayı enflasyon verileri açıklandı! ABD enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
HABERTURK.COM

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi TÜFE'de aylık artışın yüzde 0.2, yıllık artışın ise yüzde 5.2 gelmesi yönündeydi. Bu oran Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye.

9 AYDIR DÜŞÜYOR

ABD'de enflasyon 9 aydır üst üste düşüyor.

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 6, aylık enflasyon ise yüzde 0.4 olarak açıklanmıştı.

ABD'de yıllık enflasyonun son 2 yıldaki seyri (%):

2021 Ocak 1,4
Şubat 1,7
Mart 2,6
Nisan 4,2
Mayıs 5,0
Haziran 5,4
Temmuz 5,4
Ağustos 5,3
Eylül 5,4
Ekim 6,2
Kasım 6,8
Aralık 7,0
2022 Ocak 7,5
Şubat 7,9
Mart 8,5
Nisan 8,3
Mayıs 8,6
Haziran 9,1
Temmuz 8,5
Ağustos 8,3
Eylül 8,2
Ekim 7,7
Kasım 7,1
Aralık 6,5
2023 Ocak 6,4
Şubat 6,0
Mart 5,0

ONS ALTINDA GÜNLÜK YÜKSELİŞ YÜZDE 1’E ULAŞTI

Piyasa beklentilerinin altında gelen enflasyon verisi sonrasında dolar endeksi yüzde 0.5 geriledi. Ons altında günlük yükseliş yüzde 1'e ulaşarak 2 bin 26 doları aştı. ABD'de 2 yıllık tahvil faizi 10 baz puanın üzerinde geriledi.

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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