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Son dakika! ABD Ticaret Bakanı Beştepe'de

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Heyeti'ni kabulünde konuşuyor

SON DAKİKA!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Heyeti'ni kabulünde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

100 milyar dolarlık ticaret hedefine yönelik somut adımlar atmaya başladık.

'TRUMP İLE STA MÜZAKERELERİNİN BAŞLAMASINI GÜNDEME ALDIK'

Dostum Trump'la serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlanmasını da gündeme aldık.

 Dostum Başkan Trump'la samimi güçlü bir diyaloğumuz var. Sürekli temas halindeyiz. Önümüzdeki dönemde  Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum. Aynı şekilde sityasi, ekonomik ve askeri alanda güçlü ilişkiler içerisindeyiz.

Biz daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını, sağladığımız kolaylıklardan daha fazla faydalanmasını arzu ediyoruz.

'TÜRK EKONOMİSİ CANLILIĞINI KORUYOR'


Türkiye bölgesinde yaşanan  tüm kriz ve çalkantılara rağmen istikrarını korumakta ekonomik ve siyasi gücünü artırmaktadır.

'SON 17 YILDA ÜLKEMİZİN KONUMUNU GÜÇLENDİRECEK YATIRIM HAMLELERİNE İMZA ATTIK'

Ülkemiz bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. , Avrupa'nın en büyük 5. ülkesi.

Türkiye bölgesinde önemli bir yatırım ve lojistik üssü.

'TÜRKİYE-ABD ARASINDAKİ 20 MİLYAR DOLARLIK TİCARET GERÇEK POTANSİYELİN ALTINDA'

Türkiye ile ABD arasında 20 milyar dolar ticaret hacmi gerçek potansiyelinin oldukça altında.

Önce 75 milyar dolar olarak konuştuk. Daha sonra Osaka görüşmesinde 100 milyar dolara çıkarmada mutabakata vardık.

Geçen yaptığımız telefon görüşmemizin ardından sayın bakanı göndermesi bu konudaki ciddiyet ve hassasiyetimizin en güzel işaretidir. Sayın Ross'un bu süreci en iyi yürüteceği benimde şüphe duymadığım bir adımdır.

Ülkemizde 1800'ün üzerinde Amerikan firması faaliyet gösteriyor. Amerikan kaynaklı doğrudan yatırım 2002-2018 arasında doğrudan yatırım toplam 12 milyar dolara yaklaşmıştır. Elbette bu rakamları görmek yeterli değil.

 

 

 

 

 

 

 

 

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