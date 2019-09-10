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Son dakika! Bakan Pekcan'dan önemli açıklamalar

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Pekcan, "ABD tarafının öçzellikle üzerinde durduğu bazı sektörleri yapılacak çalışmalarda öncelikli sektörlerimniz olarak belirledik. Bu kapsamda tekstil, hazır giyim, mobilyai, mermer , otomativ, otomativ yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, makina, kimya, çimento ve lojistik sektörlerinin ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirledik" dedi.Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın bir araya geleceğini bildirdi

son dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile düzenlediği ortak basın toplantısında  düzenledi.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için görüştük. Sonuç odaklı yaklaşımımızı en kısa zamanda eyleme geçirerek karşılıklı ticareti artıracağız."

"ABD tarafının öçzellikle üzerinde durduğu bazı sektörleri yapılacak çalışmalarda öncelikli sektörlerimniz olarak belirledik. Bu kapsamda tekstil, hazır giyim, mobilyai, mermer , otomativ, otomativ yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, makina, kimya, çimento ve lojistik sektörlerinin ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirledik

"Başta çelik olmak üzere karşılaştığımız problemleri kendilerine ilettik ve önerilerimiz paylaştık. Bu görüşmeler sonucunda ülkelerimizin ticaret bakanlıkları başkanlığında sektör temsilcileriyle beraber sektörel komiteler kurulmasına karar verdik. Türk ve ABD'li firmaları bir araya getiirecek olan bu komiteler sonuç odaklı çalışacak, ve bu çalışmanın bir an önce almak üzere iş birliği içinde hareket edeceğiz. Sonuç odaklı yaklaşımımızı en kısa zamanda eyleme geçirerek karşılıklı ticareti artırma amacındayız"

"Ayrıca ABD ile Çin arasında bazı sorunların her iki ülke açısından çeşitli sektörlerde önemli ilave ticaret hacmi yaratacağını tespit ettik. ABD'ye ürün tedarik etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik."

"100 milyar dolara hedefe ulaşmak için hali hazırda ilişkilerimizin bazı sıkıntılarının aşılmasının da ticaretimize olumlu yansımaları olacağını da paylaştık. Demir çelik gibi sektörelerle karşılaştığımız engeller, CSP'den çıkarılmamızın sonuçları, Otmotiv sektöründe uygulanması muhtemel önlemlere de değindik. ABD tarafına bu konudaki taleplerimizi iletmiş bulunuyoruz"

"İlave gümrük vergilerinden bazı ülke örneklerinde olduğu gibi ülkemizin de muaf oması yönünde taleplerimiz paylaştık."

"Karşılıklı olarak çalışmalarımız ara vermeden devam edecek. Cumhurbaşkanı, BM haftasında Trump ile bir araya gelecek"

Pekcan'dan sonra söz alan Wilbur Ross'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar: 

"Her iki taraf kendi ticaret hacmini artıracak. Bu doğrultuda 5 günü Türkiye'de geçirdik. 43 Amerikalı, 52 tane Türk firmasıyla görüşmeler yaptık. Türkiye'de yatırımı olan 43 ABD'li firmayla bir araya geldik ve ABD'de iş yapmak isteyen 52 Türk firmasıyla görüşmeler yaptık. Sağlık Bakanı ve diğer bakanlarla da görüşmelerimiz oldu."

 

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