        Son dakika: Abdullah Öcalan: Ayrı devlet değil demokratik birlik

        Abdullah Öcalan: Ayrı devlet değil demokratik birlik

        DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı. Öcalan mesajında, "İçinde bulunduğumuz süreç, inkârı ve isyanı sona erdirme sürecidir. Biz artık nasıl bir araya geleceğimizi ve barış içinde bir arada yaşayacağımızı tartışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 18.02.2026 - 14:00 Güncelleme: 18.02.2026 - 14:00
        "Ayrı devlet değil demokratik birlik"
        DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı. Öcalan mesajında, "Kürtlerin birliği meselesinde gerek Kürtlerin kendi içinde gerek parçalı Kürtlerin kendi aralarındaki ilişki biçimine benim önerim “Demokratik Birlik”tir. Bu, ayrı bir devlet değil, kapsamlı bir demokratik yönetim ilkesidir" dedi.

        DEM Parti İmralı Heyeti geçtiğimiz günlerde Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. DEM Parti görüşmeye ilişkin Öcalan'ın mesajlarını paylaştı.

        Abdullah Öcalan mesajında, "Cumhuriyetin mayasında, temelinde Kürtler de vardır. Sonrasındaki hukuksal metinlerin Kürtleri dışlaması, Kürtlüğü ve Kürtçeyi yasaklaması inkârı ve isyanı üretmiştir. İçinde bulunduğumuz süreç, inkârı ve isyanı sona erdirme sürecidir. Biz artık nasıl bir araya geleceğimizi ve barış içinde bir arada yaşayacağımızı tartışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Öcalan, vatandaşlık tanımı hakkında, "Bir vatandaşlık tanımı meselesi var. Vatandaşlık, devletle kurulan bağı ifade eder. Vatandaşlık; etnisiteye, dile, inanca, düşünce sistemine bakılmaksızın devletle bağlılığı anlatır. Mesela sosyalist mi, kapitalist mi, Müslüman mı, Hıristiyan mı, Kürt mü, Arap mı fark etmez. Hepsi devlete vatandaş olabilir. Ben özgür yurttaş demeyi tercih ediyorum. Anayasal vatandaşlık da denebilir ama özgür yurttaşlık, bundan daha geniştir. Dininde özgür olacak, milliyetinde özgür olacak, düşüncesinde özgür olacak. Türkiye’deki vatandaşlık tanımı bunu karşılıyor mu? Biraz muğlaktır" dedi.

        "Demokratik birlik" vurgusu yapan Öcalan, "Kürtlerin birliği meselesinde gerek Kürtlerin kendi içinde gerek parçalı Kürtlerin kendi aralarındaki ilişki biçimine benim önerim “Demokratik Birlik”tir. Bu, ayrı bir devlet değil, kapsamlı bir demokratik yönetim ilkesidir" ddi.

