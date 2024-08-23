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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener 3 hafta daha gözlemde kalacak | Son dakika haberleri

        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener 3 hafta daha gözlemde kalacak

        Ankara'da anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener 3 hafta daha hastanede gözetim altında tutulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 14:45 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:11
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        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
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        Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ndeki gözlem süresi 3 hafta uzatıldı.

        Anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Şener hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı.

        Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.

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        Gözlem süresi bugün sona eren Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini bildirdi.

        Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti.

        Söz konusu talebi değerlendiren Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Şener'in akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğu ve bu kişinin davranışları üzerinde etkisini saptama konusunda kesin raporun düzenlenebilmesi için Şener'in gözlem süresinin 3 hafta süreyle uzatılmasına karar verdi.

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