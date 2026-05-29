Siyasi isimler, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutladı.

KURTULMUŞ: YENİ BİR ÇAĞ

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti İstanbul'un fethinin 573. yılı kutlu olsun. Yeni bir çağı başlatan bu fetih, aynı zamanda, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Kutlu fethin büyük komutanını, kahraman ordusunu ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve dualarla yad ediyor, bu topraklarda var olmanın ağırlığını ve şükranını yüreğimizde taşıyoruz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, paylaşımını, "29 Mayıs 1453" etiketiyle yaptı.

DURAN: EŞSİZ BİR ZAFER

Duran, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal'deki paylaşımında, şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethi, sadece bir şehrin kapılarının açılması değil; inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın genç yaşına rağmen ortaya koyduğu liderlik, kararlılık ve cesaret, asırlardır hayranlıkla hatırlanan büyük bir destana dönüşmüştür. 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen bu kutlu fetihle birlikte, İstanbul büyük bir medeniyetin merkezi olmuş; ilmin, kültürün ve adaletin yükseldiği bir şehir haline gelmiştir."

Fatih Sultan Mehmet'in ileri görüşlülüğü ve güçlü devlet anlayışının kendi döneminden sonraki yüzyıllara da yön verdiğini vurgulayan Duran, şöyle devam etti:

"Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) 'İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur' müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu, milletimizin hafızasında daima müstesna bir yere sahip olacaktır. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde; başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, bu büyük zaferin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle ve dualarla yad ediyorum. Fethin ruhu, milletimizin birlik ve medeniyet yürüyüşüne ilham olmaya devam edecektir."

GÜRLEK: TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’un Fethi dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un Fethi’nin 573’üncü yıl dönümü kutlu olsun. 29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet Han’ın inancı, kararlılığı ve liderliğiyle gerçekleşen İstanbul’un Fethi; tarihin akışını değiştiren, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan eşsiz bir zafer oldu. Fetihle birlikte İstanbul; adaletin, ilmin, hoşgörünün ve medeniyetin merkezi haline geldi; asırlar boyunca farklı inanç ve kültürlerin huzur içinde bir arada yaşadığı örnek bir şehre dönüştü. Bu kutlu fethin yıl dönümünde; Fatih Sultan Mehmet Han’ı, Peygamber Efendimizin (sav) müjdesine mazhar olan kahraman ordumuzu ve fethin tüm neferlerini rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.