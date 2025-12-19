Habertürk
        Son dakika: Adana'da 15 yıl hapis cezası alan firari yakalandı

        Adana'da 15 yıl hapis cezası alan firari yakalandı

        Adana'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi

        Giriş: 19.12.2025 - 09:34 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:34
        Adana'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        AA'nın haberine göre; Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        ADRESİ TESPİT EDİLDİ

        Bu kapsamda ekipler, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y'nin (67) adresini tespit etti.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

