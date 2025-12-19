Adana'da 15 yıl hapis cezası alan firari yakalandı
Adana'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi
AA'nın haberine göre; Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
ADRESİ TESPİT EDİLDİ
Bu kapsamda ekipler, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y'nin (67) adresini tespit etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.