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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Adana'da “Atariciler” ve “Kurşunlar” isimli silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı

        Adana'da “Atariciler” ve “Kurşunlar” isimli silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı

        Adana'da "Atariciler" ve "Kurşunlar" isimli silahlı suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda toplam 79 şüpheli gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken örgütlerin kasten öldürmeye teşebbüs ve kurşunlama gibi çok sayıda olaya karıştığı belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 16:37 Güncelleme:
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        2 suç örgütüne operasyon: 79 gözaltı

        Adana'da, "Atariciler" ve "Kurşunlar" silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 79 zanlı gözaltına alındı.

        OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

        AA'daki habere göre; Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince elebaşılığını Selahattin Tuncer'in yaptığı "Atariciler" ile elebaşılığını Mehmet Raşit Aktay'ın yaptığı "Kurşunlar" silahlı suç örgütlerine çalışma gerçekleştirildi.

        "Atariciler" suç örgütüne yönelik çalışma kapsamında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "kurşunlama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" olmak üzere 11 farklı olaya karıştığı tespit edilen 41 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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        Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı, kalaşnikof piyade tüfeği, 3'ü ruhsatsız 4 tabanca, av tüfeği, 7 şarjör, 121 fişek ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Firari 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        "KURŞUNLAR" SUÇ ÖRGÜTÜNDEN 43 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Elebaşılığını Mehmet Raşit Aktay'ın yaptığı "Kurşunlar" suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında da "kasten öldürme", "kasten yaralama", "kurşunlama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" olmak üzere 9 suç başlığı altında 18 olaya karıştığı tespit edilen 64 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 361 fişek, 7 tabanca, 15 tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca ele geçirildi, 43 şüpheli gözaltına alındı.

        Ekipler, firari 21 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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