Adana'da bir avukatın e-devlet üzerinden aldığı borç durum yazısında 2 milyar 650 milyon TL trafik cezası görmesi büyük bir şok yarattı. Avukat, ilk başta rakamın yanlış olduğunu düşündüğünü ve ardından yapılan incelemede durumun farklı olduğunu fark etti. Yetkililerle görüştüğünde ise bunun sistemsel bir hata olduğu belirtildi.

U DÖNÜŞÜ CEZASI

Adana'da yaşayan avukat, e-devlet üzerinden aldığı borç durum yazısında 2 milyar 650 milyon TL'lik bir trafik cezası görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlk etapta bu rakamın yanlış okunduğunu düşünen avukat, "İnanılmaz bir rakamdan bahsediliyordu" dedi. Başlangıçta 2 milyon TL civarında bir borç olduğu söylenmişti. Ancak daha sonra sistemde görünen rakam 2 milyar 650 milyon TL olarak belirlendi. Avukat, "Dolar bazında güncel borcuma baktığımda 63,5 milyon dolar borç çıkıyordu. Ödenmemiş bir 'u' dönüşü cezam 1042 TL idi" açıklamasında bulundu.

"BU ÖLÇEKTE BİR HATAYLA KARŞILAŞAN KİMSEYE RASTLAMADIM"

Çulhacı, "Yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda bunun sehven anlık bir hata olduğu ve bu borcum olmadığı belirtildi. Tekrar alınan borç durum yazısında gerçek borç tutarının yer aldı. Asıl mağduriyetimiz şu; farklı savcılıklardan aldığımız beraat vekâlet ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılıp yapılmadığını şu an tespit etmeye çalışıyoruz. Borç bu şekilde görünmese de, eğer bir kesinti olduysa bunun takibini yapıyoruz. Bir anda büyük bir şok yaşadım.