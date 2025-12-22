Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Adana'da avukatın adına yazılan 2 milyar 650 milyon liralık trafik cezası hatası | Son dakika haberleri

        Adana'da avukatın adına yazılan 2 milyar 650 milyon liralık trafik cezası hatası

        Adana'da avukat Emre Çulhacı'nın adına 2 milyar 650 milyon 843 bin 607 lira trafik cezası göründü; Çukurova Vergi Dairesi'nin sehven yaptığı hata düzeltildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:34 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:34
        Trafik cezası şok etti! 2 milyar 650 milyon
        Adana'da bir avukatın e-devlet üzerinden aldığı borç durum yazısında 2 milyar 650 milyon TL trafik cezası görmesi büyük bir şok yarattı. Avukat, ilk başta rakamın yanlış olduğunu düşündüğünü ve ardından yapılan incelemede durumun farklı olduğunu fark etti. Yetkililerle görüştüğünde ise bunun sistemsel bir hata olduğu belirtildi.

        U DÖNÜŞÜ CEZASI

        Adana'da yaşayan avukat, e-devlet üzerinden aldığı borç durum yazısında 2 milyar 650 milyon TL'lik bir trafik cezası görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlk etapta bu rakamın yanlış okunduğunu düşünen avukat, "İnanılmaz bir rakamdan bahsediliyordu" dedi. Başlangıçta 2 milyon TL civarında bir borç olduğu söylenmişti. Ancak daha sonra sistemde görünen rakam 2 milyar 650 milyon TL olarak belirlendi. Avukat, "Dolar bazında güncel borcuma baktığımda 63,5 milyon dolar borç çıkıyordu. Ödenmemiş bir 'u' dönüşü cezam 1042 TL idi" açıklamasında bulundu.

        "BU ÖLÇEKTE BİR HATAYLA KARŞILAŞAN KİMSEYE RASTLAMADIM"

        Çulhacı, "Yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda bunun sehven anlık bir hata olduğu ve bu borcum olmadığı belirtildi. Tekrar alınan borç durum yazısında gerçek borç tutarının yer aldı. Asıl mağduriyetimiz şu; farklı savcılıklardan aldığımız beraat vekâlet ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılıp yapılmadığını şu an tespit etmeye çalışıyoruz. Borç bu şekilde görünmese de, eğer bir kesinti olduysa bunun takibini yapıyoruz. Bir anda büyük bir şok yaşadım.

        SİSTEMSEL HATADAN KAYNAKLI BORÇ

        Borcun trafik cezası olarak görünmesi beni biraz rahatlattı çünkü bu kadar yüksek bir trafik cezası için çok olağan dışı şeyler yapmak gerekir. 2,5 milyar TL gibi bir borcun sistemsel bir hatadan kaynaklandığını düşünerek kendimi sakinleştirmeye çalıştım. 5 yıllık avukatım, çevremde bu ölçekte bir hatayla karşılaşan kimseye rastlamadım. Öyle bir para ki 2 milyon liralık bin 250 tane araba, 4 milyon liralık 660 daire parası ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.

