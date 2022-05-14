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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Adana'da korkunç olay! 2 bin TL'lik ölüm!
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Adana'da dehşet! 2 bin TL'lik ölüm!

Adana’da sokakta tabancayla vurulmuş halde bulunan ve hastanede hayatını kaybeden kişiyi, 2 bin TL için arkadaşının öldürdüğü öne sürüldü. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son dakika haberi: Adana'da korkunç olay! 2 bin TL'lik ölüm!
Adana'da dehşet! 2 bin TL'lik ölüm!
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İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, 11 Mayıs saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Yalçın Fırat (30), iddiaya göre borçlu olduğu yakın arkadaşı Umut Can G. (24) ile sokakta buluştu.

GÖĞSÜNDEN VE BACAĞINDAN VURULDU

İHA'da yer alan habere göre Fırat, parayı vermeyince Umut Can G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce zanlı, tabancayla Fırat’ı göğsünden ve bacağından yaraladı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Fırat kanlar içinde yere yığılırken, zanlı ile yanındaki Mehmet A. (21) ve Can M. (20) olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı Fırat’ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

BÖLGEDEKİ KAMERALAR İNCELENDİ

Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Fırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Tellidere Mahallesi’ndeki metruk bir binada saklandıkları belirlenen şüpheliler, cinayette kullanılan tabancayla birlikte yakalandı.

2 BİN TL ALACAĞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Emniyete götürülen şüphelilerden Umut Can G., Fırat’tan 2 bin TL alacağı olduğunu, vermeyince kavga ettiklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ile yanındaki Mehmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Can M. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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