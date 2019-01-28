Adana'da saat 18.45'te meydana gelen deprem korkuttu. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ne göre merkez üssü Adana Tufanbeyli olan depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Saat 18.50'de aynı bölgede 1.4 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, 28 Ocak 2019 Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:

SON DEPREMLER - 28 OCAK

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.01.28 18:50:41 38.1405 36.1660 6.1 -.- 1.4 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel 2019.01.28 18:45:19 38.1655 36.2028 5.0 -.- 3.6 3.6 GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel 2019.01.28 17:04:24 37.2102 27.8457 0.0 -.- 1.9 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.01.28 16:57:02 37.8912 29.2543 0.0 -.- 2.2 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel 2019.01.28 16:14:53 36.0353 27.2123 7.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.28 16:07:36 37.0300 34.6070 0.0 -.- 1.2 -.- CANDIR-TOROSLAR (MERSIN) İlksel 2019.01.28 14:55:56 37.1782 27.8675 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.01.28 14:12:28 37.0272 38.9690 5.0 -.- 1.8 -.- BASGOZE-(SANLIURFA) İlksel 2019.01.28 14:09:33 36.4215 28.7145 7.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.28 13:56:17 39.1920 41.5867 16.2 -.- 1.7 -.- KAYADELEN-VARTO (MUS) İlksel 2019.01.28 13:04:00 39.2082 29.2390 0.0 -.- 1.8 -.- YUKARIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel 2019.01.28 12:30:05 39.0358 28.4528 2.8 -.- 1.9 -.- KOSELER-GORDES (MANISA) İlksel 2019.01.28 12:18:25 40.8547 29.5947 0.0 -.- 1.6 -.- KOSELER-DILOVASI (KOCAELI) İlksel 2019.01.28 11:52:29 37.1785 27.8547 0.0 -.- 1.7 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.01.28 11:49:38 39.2260 42.4447 4.7 -.- 2.2 -.- NURETTIN-MALAZGIRT (MUS) İlksel 2019.01.28 11:37:38 39.0213 37.2935 0.0 -.- 2.0 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel 2019.01.28 11:20:56 39.4197 26.2008 9.9 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.01.28 10:50:34 39.4807 26.1382 5.3 -.- 2.4 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.01.28 10:46:06 36.6548 29.1628 10.8 -.- 3.0 2.8 CAMKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.01.28 10:15:34 38.9885 35.8175 6.8 -.- 1.9 -.- KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel 2019.01.28 09:38:32 36.4338 28.7627 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.28 09:02:16 36.9952 27.7530 15.7 -.- 1.2 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.01.28 08:34:16 38.8178 25.9750 5.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.01.28 08:30:59 39.6078 38.2250 5.0 -.- 2.0 -.- YUREKTASI-IMRANLI (SIVAS) İlksel 2019.01.28 06:51:02 37.8510 29.2163 10.2 -.- 1.0 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel 2019.01.28 06:31:03 38.7107 38.1755 5.0 -.- 1.8 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2019.01.28 06:27:09 38.7707 38.1633 5.0 -.- 1.2 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.01.28 06:15:24 39.2692 29.2397 3.0 -.- 1.8 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel 2019.01.28 05:50:14 36.4567 28.8195 14.9 -.- 1.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.28 04:25:36 39.1707 28.1393 13.7 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.01.28 03:56:16 36.4968 28.7280 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.28 03:53:03 39.7800 39.0038 11.2 -.- 1.3 -.- ELMALI-KEMAH (ERZINCAN) İlksel 2019.01.28 03:42:15 37.5928 26.4893 5.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.01.28 03:19:13 35.2943 28.4290 48.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.28 02:30:12 35.5325 28.5775 24.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.28 02:10:11 37.1880 32.7575 7.1 -.- 2.4 -.- AGACOBA-GUNEYSINIR (KONYA) İlksel 2019.01.28 00:29:42 41.0315 39.8873 16.8 -.- 2.1 -.- YALINCAK-(TRABZON) İlksel 2019.01.28 00:07:35 37.1352 28.6013 36.8 -.- 1.0 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel 2019.01.28 00:04:06 39.0327 27.7598 7.2 -.- 2.1 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel