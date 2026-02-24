Canlı
        Son dakika: Adana'da sağlığa zararlı olabileceği değerlendirilen bin 515 kaçak pelüş oyuncak ele geçirildi

        Adana'da sağlığa zararlı olabileceği değerlendirilen bin 515 kaçak pelüş oyuncak ele geçirildi

        Adana'da polis ekiplerince durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünün bagajında 6 çuval içinde bin 515 gümrük kaçağı pelüş oyuncak ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

        Giriş: 24.02.2026 - 11:24
        1515 kaçak pelüş ele geçirildi
        Adana'da 1515 gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        EKİPLER OTOBÜSÜ DURDURDU

        AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen şehirler arası yolcu otobüsünü merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.

        1515 ADET PELÜŞ ELE GEÇİRİLDİ

        Ekipler, otobüsün bagajında yaptıkları aramada 6 çuvalda 1515 gümrük kaçağı pelüş oyuncak ele geçirdi.

        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

