Adana'da sağlığa zararlı olabileceği değerlendirilen bin 515 kaçak pelüş oyuncak ele geçirildi
Adana'da polis ekiplerince durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünün bagajında 6 çuval içinde bin 515 gümrük kaçağı pelüş oyuncak ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü
EKİPLER OTOBÜSÜ DURDURDU
AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen şehirler arası yolcu otobüsünü merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.
1515 ADET PELÜŞ ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, otobüsün bagajında yaptıkları aramada 6 çuvalda 1515 gümrük kaçağı pelüş oyuncak ele geçirdi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
