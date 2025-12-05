Habertürk
        Son dakika: Adana haberleri: Orman kundakçısına 10 yıl hapis istemi | Son dakika haberleri

        Orman kundakçısına 10 yıl hapis istemi

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanı kundakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. 19 yaşındaki T.Y.G. için en az 10 yıl hapis talebiyle dava açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:23 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:23
        Orman kundakçısına 10 yıl hapis istemi
        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanı kundakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık için en az 10 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

        ORMANLIK ALANI KUNDAKLAMA SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

        AA'nın haberine göre; Yarımca Mahallesi'nin Coşanlar mevkisindeki ormanlık alanda 25 Temmuz'da çıkan yangına ilişkin tutuklanan T.Y.G. (19) hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        EN AZ 10 YIL HAPİS TALEBİ

        Sanığın, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun "kasten orman yakma" suçu kapsamında 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        250 METREKARELİK ALAN ZARAR GÖRDÜ

        İddianamede, Sarıçam Orman İşletme Şefliği ekiplerince söndürülen ve kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangında 250 metrekarelik alanın zarar gördüğü belirtildi.

        İhbardan 5 dakika sonra olay yerinde görülen bir pikabın, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı aktarılan iddianamede, "Yarımca Mahallesi'ndeki sağlık ocağının bahçesinde park halinde bulunan araçtaki kişilerin T.Y.G. ile suça sürüklenen çocuklar M.G. ve R.Y. oldukları tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        DAHA ÖNCE CEZA YEDİKLERİ İÇİN EKİPLERİ TEHDİT ETMİŞ

        Daha önce sanık T.Y.G. ve akrabaları hakkında aynı yerde piknik yaparken ateş yaktıkları için orman personelince para cezası uygulandığı bilgisine yer verilen iddianamede, "Ekiplerin şüphelilere idari para cezası düzenlediği sırada sanığın akrabalarından A.T.G'nin 'Siz bundan sonra göreceksiniz orman nasıl yakılır' dediği, bu söz ve olay hakkında da tutanak tanzim edildiği belirlenmiştir." denildi.

        "KASTEN ORMAN YAKTIĞI YÖNÜNDE YETERLİ ŞÜPHEYE ULAŞILMIŞTIR"

        Sanığın ifadelerinde çelişkili beyanlarda bulunduğu aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

        "Suça sürüklenen çocuklar ile sanık T.Y.G'nin, fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek Coşanlar mevkisindeki ormanlık alanı kundakçılık yöntemiyle yaktıklarının tespit edildiği, bu anlatımlarla birlikte T.Y.G'nin kasten orman yaktığı yönünde yeterli şüpheye ulaşılmıştır.

        EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDIKLARI İÇİN KAÇTILAR İDDİASI

        İddianamede ifadesine yer verilen sanık, şu beyanda bulundu:

        "Köyde su kesik olduğu için su almak amacıyla M.G'nin kullandığı araçla Coşanlar Mahallesi'ne gittik. Yanımızda R.Y. de vardı. Su ihtiyacımızı karşıladıktan sonra jandarma ekipleriyle karşılaştık. M.G'nin ehliyeti olmadığı için jandarma ekiplerinden kaçtık. Orman yangınını görmedik."

        ŞÜPHELİLERİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

        Olaya karışan ve 18 yaşından küçük olan M.G. ile R.Y. hakkında ayrı yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        #adana
