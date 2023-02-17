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Haberler Gündem Son dakika: AFAD'dan son durum açıklaması: 11 ili vuran depremde can kaybı artıyor! Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?
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AFAD'dan son durum açıklaması: 11 ili vuran depremde can kaybı artıyor

AFAD, Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Son dakika: AFAD'dan son durum açıklaması: 11 ili vuran depremde can kaybı artıyor! Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?
DHA

Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı artıyor.

DHA'nın haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremde saat 23.30 itibariyle toplam 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BİNLERCE ARTIÇI MEYDANA GELDİ

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından toplam 4 bin 734 artçı meydana geldiği belirtilerek, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 264 bin 389 personel ile 12 bin 600 araç ve iş makinesinin görev yaptığı kaydedildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

HAVA KÖPRÜSÜ KURULDU

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulduğu bilgisine de yer verildi. Açıklamada Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü´ne bağlı 121 helikopter ve 78 uçağın görev yaptığı ve bugüne toplam 7 bin 940 sorti gerçekleştirildiği ifade edildi.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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