Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Afyonkarahisar’da 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar’da 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da ekiplerin durdurduğu kamyonda yapılan aramada 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir kamyonda 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

        KAMYONDA ARAMA YAPILDI

        İHA'daki habere göre, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir kamyonda arama yaptı.

        4 MİLYON 100 BİN ADET BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

        Aramada koliler içerisinde 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

        1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından kamyonda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tekirdağ'da etiketsiz 2 bin 800 kilogram hayvansal ürün imha edildi

        Tekirdağ'da otoyol jandarmasının ihbarı üzerine durdurulan bir araçta etiketsiz ve izlenebilirliği bulunmayan 2 bin 800 kilogram hayvansal ürün ele geçirilerek imha edildi. (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları