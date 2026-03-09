Afyonkarahisar’da 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi
Afyonkarahisar'da ekiplerin durdurduğu kamyonda yapılan aramada 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tutuklandı
Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir kamyonda 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.
KAMYONDA ARAMA YAPILDI
İHA'daki habere göre, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir kamyonda arama yaptı.
4 MİLYON 100 BİN ADET BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Aramada koliler içerisinde 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kamyonda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
