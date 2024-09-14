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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ahmet Türk'ün 3 yeğeni, 'darp' iddiasıyla tutuklandı | Son dakika haberleri

        Ahmet Türk'ün 3 yeğeni, 'darp' iddiasıyla tutuklandı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün 3 yeğeni bir kişiyi darp ettiği gerekçesiyle tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 17:35 Güncelleme: 14.09.2024 - 17:35
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        Ahmet Türk'ün 3 yeğeni tutuklandı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün 3 yeğeni, eğlence mekanında tartıştıkları kişiyi otomobile bindirerek darbedip, yol kenarına bıraktıkları gerekçesiyle tutuklandı.

        Olay, 12 Eylül'de saat 03.00 sıralarında, Artuklu ilçesindeki eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre; Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk, tartıştıkları S.Ö.'yü otomobile bindirip darbetti.

        Şüphelilerin, Cevizpınarı Mahallesi yakınlarındaki yolun kenarına yaralı halde bıraktıkları S.Ö., kendi imkanlarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu alıp, şikayetçi oldu.

        Şüpheliler, ekipler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Alkollü oldukları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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