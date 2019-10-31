Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika... Ailesini yok etti! Akıllı çıktı! İtiraz edecek! - Haberler

Son dakika... Ailesini yok etti! Akıllı çıktı! İtiraz edecek!

DHA

Bursa'da, eşi, 2 çocuğu ve babasını tabancayla vurarak öldüren Hamza Sakin'in (42) akli dengesi yerinde çıktı. Hakkında 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık, mahkeme başkanının okuduğu rapora, avukatları aracılığıyla itiraz edeceğini söyledi

ailesini katletti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçen yıl mayıs ayında, Hamza Sakin (42),eşi Havva (38),kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman (15) ile birlikte babası Hasan Sakin'in (65) evine gitti. Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öne sürülen Hamza Sakin, iftar vakti, bilinmeyen nedenle tabancasını çıkarıp, babası ile çocuklarına kurşun yağdırdı.

BOĞAZINA DA BIÇAK SAPLADI

DHA'da yer alan habere göre Sakin, kaçmaya çalışan eşini de evin önünde yakalayıp, tabancayla vurduktan sonra boğazına bıçak sapladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hasan, Havva, Rümeysa ve Süleyman Sakin'in cansız bedenleriyle karşılaştı.

İKİ ŞARJÖR MERMİ BOŞALTTI

Olayda 2 şarjör kurşun sıktığı belirlenen Hamza Sakin, sorgusunun ardından tutuklandı. Hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle dava açıldı.

"KENDİMİ KAYBETTİM, TABANCAMI ATEŞLEDİM"

Hamza Sakin'in yargılandığı duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal  Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan katıldı. Sanık Sakin, "Ruhsatlı olan tabancamı 6 ay önce satın almıştım. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Son zamanlarda benden uzak durmaya başladı. Olay akşamı iftar olduğu için hep birlikte sofraya oturduk. O sırada çocuklar, annesine küfredince eşim de oğlana bağırdı. Babam da ailemden yana oluyordu. Birden kendimi kaybettim ve tabancamı çıkarıp, ateş ettim. Bir anlık gaflet sonucu hepsini öldürdüm. Tabancamı onları öldürmek için almadım. Eşimin boğazına nasıl bıçak sapladığımı hatırlamıyorum. Babam yaşananlara göz yumduğundan çocuklarımı da o anın etkisiyle vurmuşum" savunmasını tekrarladı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE ÇIKTI

Mahkeme başkanı, sanık için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen sağlık raporunun kendilerine ulaştığını bildirdi. Raporda, Sakin´in akli dengesinin yerinde olduğunun bildirildiğini kaydetti. Bunun üzerine söz alan sanık, "Rapora avukatlarım aracılığı ile itiraz edeceğim" dedi. Sanık avukatlarının ek savunma talebinde bulunduğu duruşmada Aile Çalışma ve Sosyal  Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan, sanığın, akli dengesinin yerinde olduğunun raporla belirlendiğini, en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Duruşma, erteledi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası - 31.10.2019
GÜNDEMBugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası
FLAŞ! Son dakika! Hulusi Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında! "Her an her şey olabilir"
GÜNDEMAkar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında
YÖKDİL 2019 sınavı ne zaman? ÖSYM ile YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?
GÜNDEMYÖKDİL 2019 sınavı ne zaman?
REKOR! Son dakika! 1,5 milyon litre akaryakıt ele geçirildi - HABERLER
GÜNDEMRekor! Tam 1,5 milyon litre!
Polis böyle fark etti! Havalimanı kontrollerinde ortaya çıktı
GÜNDEMPolis böyle fark etti! Havalimanı kontrollerinde ...
İzmir'de çocuklu ailenin evine pompalı tüfekle saldırı gerçekleşti
GÜNDEMİzmir'de çocuklu aileye silahlı saldırı
GELİYOR! Meteoroloji'den son dakika Türkiye'nin kuzeyi için önemli sağanak uyarısı
GÜNDEMGeliyor! Meteoroloji saat verdi!
Son dakika... Akılalmaz olay! Servis öğrencilerin arasına daldı! Kaldırımda ölüm! - Haberler
GÜNDEMServis öğrencilerin arasına daldı! Kaldırımda ölüm!
Son depremler - 31 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 31 Ekim 2019
Malatya'da ailesini ve komşusunu rehin alan kişiyi polis ikna etti
GÜNDEMAilesini ve komşusunu rehin aldı, polis ikna etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X