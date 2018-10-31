AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17.30'da başladı. Toplantı sona erdi. MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret komisyonu, zamanında toplanacak. Herhangi bir şekilde takvimde oynama yok.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Türkiye, bu kadar sistematik ve vahşi bir saldırıyı kendi imkanlarıyla atlatmayı başarmıştır.

GÖKÇEK AÇIKLAMSI

Her parti adaylarını açıklayacak. İsim tartışmaları tabiidir. Gökçek'in dava arkadaşlığı konumu değişmez.

İSTANBUL HAVALİMANI

Avrupa Parlamentosu'nun kurumsal kapasitesinin bu duruma düşmesi hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir mesele. Kati Piri'yi ciddiye almayın, onun anlayacağı işler değil bunlar. Türkiye raportörü olmasına rağmen maalesef Türkiye'yi tanımamış birisidir.

DOĞU AKDENZİ'DE SONDAJ POLEMİĞİ

( Yunanistan'ın karasularını kademeli artıracağı iddiası) Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır, kendilerine yüce Meclis'in 1995'te aldığı karardaki ikazı hatırlatıyorum. Türkiye buna müsaade etmeyecektir. Bir girişimde bulunmamalarını ve yapıcı olmalarını tavsiye ederiz. Silahlı kuvvetlerimiz gereken cevabı verir. Karasularının kademeli olarak artırılmasıyla ilgili en ufak çabaya, Türkiye tarafından en sert cevap verilecektir. Net bir şey söyleyeceğim. Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Kendilerine yüce Meclis'in 1995’te aldığı ikazı hatırlatıyorum. Bu şekilde kara sularının artırılmasına yönelik en ufak çabaya en sert cevap verilecektir. 7. parsel dedikleri bölge, bizim kıta sahanlığımız içindedir, Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gereken cevap verilir, Fatih Gemisi de güçlü bir şekilde korunmaktadır. Yunan ve Rum tarafına herhangi bir girişimde bulunmamalarını tavsiye ederiz

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Cesedin yerini öğrenmek istiyoruz, yerli işbirlikçinin kim olduğunun makamlarımıza iletilmesini istiyoruz. Kaşıkçı'nın cesedi nerededir. Bunu açıklayacak olanlar Suudi yetkililerin elindedir. Başkonsolos ülkesine döndüğü için ondan da bu bilginin rahatlıkla alınacağını biliyoruz. Bizim Başsavcımızın araştırmalarında net olarak görünüyor bunlara cevap vermeliler. Bu talimatı kim vermiştir? Bu yüksek dereceden talimat verilmeden yapılacak bir eylem değildir. Kimseyi peşinen suçlamıyoruz ama hiçbir şeyin örtülmesine de müsaade etmeyeceğiz.

"YARGILAMA SÜRECİ İSTANBUL'DA OLMALI"

Bu vahşice eklem ne zaman planlandı? Hiçbir şeyin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Cesedin yerini öğrenmek istiyoruz. Bunu yapanların ifadelerinin bizim adli, makamlar ile paylaşılmasını istiyoruz. Türkiye toprakları içerinde yapıldı bu eylem ve bu yargılanmanın İstanbul'da yapılması gerekiyor. Durum ortada.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAŞIKÇI CİNAYETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Kaşıkçı olayıyla ilgili yaptığı ithamlar, baştan aşağı yalandır, dünyada hiç kimse bu iddialarda bulunmamıştır, tam tersine Türkiye'nin, cumhurbaşkanımızın bu iradesiyle ortaya koyduğu dirayetle oluşturduğu baskıyla bu soruşturmanın gittiği batı basınında yazılıyor. Batılı liderler tarafından ifade ediliyor. Ne olursa olsun, Cemal Kaşıkçı meselesinde göreceğiz, ne varsa Türkiye ortaya çıkaracaktır.Kılıçdaroğlu kronolojiyi hiç takip etmemiş. Olayın nasıl olduğuna dair en temel bilgilerden yoksun. Utanmadan Sayın Erdoğan cinayetten haberdardı diyor. Dünyada herkes tam tersini söylerken, Türkiye'nin tavrını takdir ederken dünyada sadece Kılıçdaroğlu kara propaganda yapıyor. Kaşıkçı cinayetini örtbas etmeye çalışıyor. Türkiye'nin eksik yaptığı bir şey yoktur. Kendi zihnindekini bize yansıtıyor. Cumhurbaşkanımız halen söylüyor. 'Bu kişiler İstanbul'a yargılanmalıdır'. Türkiye ile gurur duymuyor.

DONARAK ŞEHİT OLAN ASKERLER

Donarak şehit olan askerlerimizle ilgili yüreğimiz kanıyor. Biz kendi ülkemizde onurlu hayat sürelim diye aziz canlarını feda ediyorlar. Hiçbirinin fedakarlığının bir bedeli olmaz. Çok üzüldük. Kılıçdaroğlu'ndan sağduyu bekliyoruz. Burası helikopter ve yaya olarak ulaşılan bir yer. Askerin teçhizatları uluslararası standarttadır. 12 kişilik bir tim. İki kişi şahadete eriyor. Bu millet Mehmetçik üzerinde hassastır. Helikopter ulaşmaya çalıştığı halde ulaşamıyor. 12 kişilik timden kalan Mehmetçiğimiz ise taburcu ediliyor. Tablo budur. Bahsettiği şekilde bir eksiklik söz konusu değildir. Adli ve idari soruşturma sürmektedir.

İSTANBUL'DAKİ DÖRTLÜ ZİRVE

Kapsamlı diplomasisinin zirve noktalarından bir tanesi oldu. Cumhurbaşkanımız grup toplantısında ifade etti. Türkiye'nin orada varlığıyla ilgili 'işgal peşinde mi koşuyorsunuz' şeklindeki eleştirilere cevaplar verildi. Türkiye'nin bölgede kilit aktör olduğunun altı çizildi.

AİHM'İN HZ. MUHAMMED KARARI

Peygamber efendimize dönük olarak Avusturya vatandaşı hakaret ortaya koymuştu. Irkçılığın ve İslam düşmanlığının yükseldiği bir yerde verilen mahkeme kararlarını tebrik ediyoruz. Peygamberimize ve peygambere hakaretler ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Peygambere bağlılık gösteren inanmış insanın duygularını nereye koyacaksınız dedik. Önemli bir karar yaygınlaşmalı.

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