Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe adaylarını açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapacağı konuşmaya dakikalar kala salonda bekleyiş sürüyor.

Henüz resmileşmese de AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adayının TBMM Başkanı Binali Yıldırım olması bekleniyor. Öyle ki salona Binali Yıldırım'ın posterleri dahi asılmış durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehirin yanı sıra, İstanbul'un 39 ilçesindeki adaylıkları da açıklaması bekleniyor.

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