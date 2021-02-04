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Çelik'ten ABD Dışişleri'nin açıklamasına tepki! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Boğaziçi Üniversitesi'ne ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Çelik, "ABD Dışişleri'nin açıklaması diplomatik teamüllere aykırıdır, iç işlerimize müdahale anlamına gelmektedir. Bu açıklama siyasi bir açıklamadır ve demokrasi konusunda bir hassasiyet olarak kabul edilemez. Bu açıklamayı içişlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 4, 2021

"VİCDAN NÖBETİ HAKKINDAKİ SORULARI GEÇİŞTİRMEMELİDİR"

ABD'nin demokrasi konusunda hassasiyet göstermek istiyorsa PKK'nın silah altına aldığı çocuk savaşçıları görmezden gelmemesi gerektiğini ifade eden çelik, "Ayrıca ABD Dışişleri, Diyarbakır Anneleri'nin vicdan nöbeti hakkındaki soruları geçiştirmemelidir. Demokratik hassasiyetin gereği bunlardır." dedi.

Çelik, "ABD makamlarına öncelikle ülkelerindeki resmî güvenlik güçleri tarafından yapılan sistematik ırk ayrımcılığı ile mücadele konusunda hassas olmalarını öneriyoruz. Türkiye’deki gelişmeler hakkında açıklama yaparken içişlerimize müdahale anlamına gelen bir dilden kaçınmalıdırlar." ifadelerini kullandı.