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HaberlerDünyaBoğaziçi Eylemleri| Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'dan sert açıklama
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Dışişleri Bakanlığından yurtdışından Boğaziçi olaylarına yapılan açıklamalara cevap!

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylara ilişkin, "Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Eylemleri| Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'dan sert açıklama
Dışişleri'nden Boğaziçi yanıtı!
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AA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylara yurtdışından gelen yorumlara ilişkin, "Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir" açıklamasında bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ülkemizde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile ifade özgürlüğü anayasal güvence altındadır. Güvenlik güçlerimiz, bugüne kadar her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği yetkiyle görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Protesto hakkını aşan yasadışı eylemlere karşı orantılı önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Üniversite dışından ve terör örgütü iltisaklı çevrelerin olaylara sızma ve kışkırtma girişimleri tespit edilmiş olup, protesto hakkını aşan bu yasadışı eylemlere karşı kanunlarımız çerçevesinde gerekli ve orantılı önlemler alınmaktadır.

"KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Yasadışı yollara tevessül eden grupları kışkırtıcı ve illegal eylemleri teşvik edici bir dil kullanmama konusunda sözkonusu çevreleri uyarıyoruz. Yakın dönemde de “gelişmiş” demokrasi olarak adlandırılan pek çok ülkede yönetimler aleyhine en küçük bir itiraza karşı dahi masum ve sivil vatandaşlara karşı güvenlik güçlerinin orantısız şiddet görüntüleri halen hafızalardadır. Hal böyleyken, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olayları ve Türkiye’nin bu olaylarla hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelerek ülkemize demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlara aynaya bakmalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir.

Türkiye, Anayasa’da güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri koruma konusundaki iradesini gerçekleştirmekte olduğu reform adımlarıyla göstermekte olup, bununla birlikte terör örgütleri ve terörle iltisaklı çevrelerin bu alanlardaki istismarına karşı mücadelesini sürdürmekte de kararlıdır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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