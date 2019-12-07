Akdeniz'de beşik gibi sallanıyor. Akdeniz'de başta Girit adası olmak üzere pek çok noktada çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Girit Adası'nda 2 tane 4.2 büyüklüğünde ve son olarak da saat 17:46'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki depremlerden biri saat 17:34'te kaydedilirken, hemen ardından da saat 17:46'da 4.5 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Akdeniz'de büyüklüğü 4'ten küçük de onlarca deprem kaydedildi. 7 Aralık'ta meydana gelen son depremler haberimizde.

SON DEPREMLER - 7 ARALIK

AFAD verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: