Akılalmaz olay! Yaralı ceylanla kayıplara karıştı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, bir süre önce Seferihisar- İzmir Karayolu Bademler mevkisinde meydana geldi. Seferihisar'dan İzmir yönüne giden bir otomobil, Seferihisar'ın Bademler mevkiinde, sürücüsü frene basmasına ve direksiyonu kırmaya çalışmasına rağmen duramayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan bir ceylana çarptı.

DHA'nın haberine göre, kaza sonrasında yoldaki birçok otomobil, yardım için durdu. İddiaya göre yardım için duran beyaz renkli bir otomobilin sürücüsü hafif yaralı ceylanı veterinere götüreceğini söyleyip, aracına alıp uzaklaştı.

'PLAKASINI ALAMADIM'

İzmir'de yaşayan mimar Doğan Albayrak, ceylana çarpan aracın kazadan kaçmak için her şeyi yaptığını ancak başaramadığını belirterek, "Ceylan çok hafif yaralandı. Aracı yol kenarına çektiler. Ben de onlara yardım etmek için durdum. Vuran kişiler o telaşla ne yapacaklarını bilemeyip jandarmayı aradılar ve onlardan olumlu bir netice alamadılar. Ben de önce Urla Belediyesi'ni aradım, ben de sonuç alamadım. Bunun üzerine Veteriner Hekimleri Odası Başkanı arkadaşımı aradım. O da meşguldü. Daha sonra birisi geldi ve telaşla, 'Bunu veterinere götürelim' dedi.

Ben de, 'Hemen arkada, Çamlı'da 2 tane veteriner kliniği var, en yakın orası' dedim. O da, "Yok ben hemen ileride başka bir yere götüreceğim' gibisinden bir şeyler söyleyerek ceylanı da alıp beyaz bir araçla gitti. Giderken, ceylana çarpan arkadaşlar da o telaşla ona yardım ettiler ve bu şahıs ceylanı aracına alıp götürdü. Ben ceylana çarpanların da o götüren arkadaşla tanışıyor olduklarını zannettim. Ancak baktım ki öyle değilmiş, hayvanı alanların peşinden gittim. Ben kırmızı ışığa takıldım, onlar da uzaklaştı. Bu arada maalesef plakasını da alamadım" dedi.

'CEYLANIN NEREDE OLDUĞUNU BİLEN YOK'

Albayrak, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı'nın kendisini aradığını ve kendisini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri ile irtibata geçirdiğini belirterek, "Takriben olaydan 20-25 dakika sonra tüm bilgileri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne ulaştırdım. Ekipler olayı araştırdılar ve hayvanın o bölgedeki hiçbir veterinere gitmediğini tespit ettiler. Kazayı yapanlarla da görüşmüşler, onlar da ceylanın akıbeti hakkında bilgi sahibi değillermiş. Şu an ceylanın nerede olduğunu bilen yok. Biz de herkes gibi bekliyoruz. Ceylan ölmemişti, hafif yaralanmıştı. Kurtarılabilirdi diye düşünüyorum. O bölgede ceylan olması da ilginç. Tilki ve sansar görmüştük, ama ceylanı o bölgede ilk kez görmüş olduk" dedi.