        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Akran zorbalığına 5 yıl hapis istemi! | Son dakika haberleri

        Akran zorbalığına 5 yıl hapis istemi!

        İstanbul'da zorbalık ettiği akranını yolda darp eden ve bıçakla kovalayan 15 yaşındaki çocuk hakkında 1 yıl 8 aydan, 5 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:28 Güncelleme:
        İstanbul'da yaklaşık bir yıldır zorbalık ettiği akranını yolda darp eden ve bıçakla kovalayan 15 yaşındaki çocuk hakkında, "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 1 yıl 8 aydan 5 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Ocak'ta kendisiyle aynı sitede yaşayan ve aynı okula giden K.A.'yı yolda darbeden ve bıçakla kovalayan 15 yaşındaki G.H.Ö. hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

        Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, G.H.Ö.'nin elindeki bıçağı göstererek mağdur K.A.'yı tehdit ettiği, mağdur çocuğun ise kaçtığı anlatıldı.

        G.H.Ö.'nün mağdur K.A.'nın peşinden gittiği ve 2 kez tokat attığı belirtilen iddianamede, mağdur çocuğun kaçarak bir alışveriş merkezine sığındığı aktarıldı.

        İddianamede, mağdur K.A.'nın alınan raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığının belirtildiği kaydedildi.

        Her ne kadar üzerine atılı suçlamayı kabul etmese de görüntü izleme tutanağına göre G.H.Ö.'nün mağdura yönelik cebinden çıkarttığı cismi tuttuğu, mağduru iteklediği ve yumrukla vurduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, G.H.Ö.'nün ifadesinin ise suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

        İddianamede, G.H.Ö.'nün üzerine atılı suçu işlediği yönünde kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu vurgulanarak, "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla, "silahla tehdit" suçundan ise 1 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

        Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği mahkemece kabul edildi.

        OKUL DEĞİŞİKLİĞİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMLARINA KATILMA KARARI

        Öte yandan mağdur K.A.'nın babası, G.H.Ö. hakkında aynı eyleme ilişkin daha önce Anadolu 2. Aile Mahkemesince 2 ay süreyle okul saatleri dışında elektronik kelepçe takarak "konutunu terk etmeme" ve mağdur K.A.'ya 500 metreden fazla yaklaşmama şeklinde verilen tedbir kararının süresinin dolması üzerine, yeniden tedbir talebinde bulundu.

        Talebi kabul eden mahkeme, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, G.H.Ö.'nün 3 ay süreyle mağdurun bulunduğu konut ve okula yaklaşmamasına karar verdi.

        Mahkeme tedbir kararında, G.H.Ö.'nün, onu suça sürükleyen unsurların bulunduğu değerlendirilen çevreden uzaklaşmasını sağlamak için 3 ay süreyle okulunun değişmesine de hükmetti.

        Mahkeme, ayrıca, G.H.Ö.'nün öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum, davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına, İstanbul Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından koordine edilip belirlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılmasına karar verdi.

        Kararda, tedbir kararına aykırı davranılması halinde G.H.Ö. hakkında 3 günden 10 güne, tekrarı üzerine ise 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi uygulanacağı da hatırlatıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Ümraniye'de 28 Ocak'ta 15 yaşındaki G.H.Ö, kendisiyle aynı sitede yaşayan ve aynı okula giden K.A.'yı yolda darp etmişti. K.A. kaçarak bir alışveriş merkezine sığınırken, G.H.Ö. de elinde bıçakla kaçan çocuğu kovalamıştı.

        Durumu gören alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi, K.A.'yı saklayıp polisi aramıştı. Olayın ardından K.A. ile babası, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne başvurmuştu. Savcılığa şikayette bulunan mağdur çocuk ve ailesi, mahkemeden de koruma tedbiri istemişti. K.A. ifadesinde, yaklaşık 1 yıldır G.H.Ö.'nün zorbalığına maruz kaldığını söylemişti. Anadolu 2. Aile Mahkemesi, G.H.Ö. hakkında 2 ay süreyle okul saatleri dışında elektronik kelepçe takarak konutunu terk etmeme ve mağdur K.A.'ya 500 metreden fazla yaklaşmama kararı vermişti. Kararda, G.H.Ö. hakkında, mağdura yönelik eylemlerini devam ettirmesi halinde daha ağır tedbirler uygulanabileceği uyarısı yapılmıştı.

        MAHKEME, YENİ KANUN HAZIRLIKLARINA VURGU YAPMIŞTI

        Mahkemenin tedbir kararında, son dönemde kamu vicdanını yaralayan pek çok elim hadisede, çocukların giderek hızlanan bir ivme ile suça sürüklenmesinin toplumun her kesimi tarafından gözlemlendiği ifade edilmişti. Çocukların suça sürüklenmesinin önünü kesecek nitelikte kanun yapma hazırlıklarına vurgu yapılan kararda, "Bu çalışmaların uzun vadede toplumsal barışı sağlamakla başarıya ulaşması tüm kamunun ortak temennisidir. Ancak kamu vicdanını yaralayan bu hadiseler karşısında yeni kanunlarla birlikte mevcut düzenlemelerin de kamu barışının sağlanması bakımından hakimin takdir yetkisi çerçevesinde yeniden yorumlanması, çözüm sürecini muhakkak ki kısaltacaktır." değerlendirmesi yapılmıştı.

        Çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçilmesinin devletin tüm kurumlarının sorumluluğunda olduğu belirtilen kararda, K.A.'nın saldırıya uğradığı olaya ilişkin şunlar kaydedilmişti:

        "Tedbir talep eden K.A. kolluk ifadesinde, G.H.Ö. tarafından 'sustalı' tabir edilen bir bıçak ile birden fazla defa tehdit edildiğini, G.H.Ö.'nün 'Saplayayım şimdi bu bıçağı.' dedikten sonra iki defa bıçağı kendisine doğru savurduğunu, G.H.Ö.'nün kendisine tokat attığını ve korkarak bir alışveriş merkezine sığındığını, ailesini arayarak korktuğu için ailesinden biri gelinceye kadar alışveriş merkezinden çıkamadığını beyan etmiştir. Tedbir talep edenin olay anlatımına göre, mağdura yönelen şiddet riskinin yoğunluğu, tedirgin edici boyuttadır ve tedbir alınmasını elzem kılmaktadır."

