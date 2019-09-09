SON DAKİKA!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Albayrak twitter hesabında "ABD Ticaret Bakanı Sn. Wilbur Ross ile, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" diye yazdı.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 9, 2019

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye ziyareti 6 Eylül'de başlamıştı.

