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        Haberler Gündem Son dakika: ALES başvuru ÖSYM AİS ekranı açıldı! 2024 ALES/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        ALES başvuru ÖSYM AİS ekranı: 2024 ALES başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        ÖSYM tarafından ALES sınav ve başvuru tarihleri duyuruldu. 21 Nisan'da yapılacak olan sınav için başvurular 1 Mart Cuma günü itibariyle alınmaya başlandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olan adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS ekranı üzerinden ALES 1 başvuruları yapıyor. Henüz başvurusunu tamamlamayan adaylar ALES başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 ALES başvuru ekranı ve sınav takvimi ile ilgili bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 11:29 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:29
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        ALES başvuruları başladı! Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler bugünden itibaren ALES/1 başvurusu ÖSYM ekranı üzerinden yapabilir. Her yıl 3 kez düzenlenen yüksek lisans ve doktora adaylarının başvurduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Sınavı başvuru kılavuzuna göre son başvuru tarihi 11 Mart olarak duyuruldu. İşte ÖSYM AİS ile 2024 ALES başvuru ekranı ve başvuru ücretine ilişkin merak edilenler

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        ALES NE ZAMAN?

        2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1), 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır.

        Sınava başvurular, 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Adaylar, başvurularını 1 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır.

        ALES BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖSYM ALES KILAVUZUNU YAYINLADI!

        ÖSYM 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) başvurularının alınmaya başlandığını açıkladı

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        Açıklamanın tamamı şu şekilde:

        2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1), 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır.

        Sınava başvurular, 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Adaylar, başvurularını 1 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖSYM BAŞKANLIĞI

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        ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        Ales sınav başvuru ücreti: 490 TL

        Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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