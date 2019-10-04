ALES sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi. ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, ÖSYM'nin aldığı karar doğrultusunda yılda 3 kere gerçekleştitiriliyor. 22 Eylül'de adayların katılımıyla yapılan ALES /2 sınavının sonuçları bugün saat 9.00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden öğrenilebilinir. İşte 2019 ALES snav sonuçlarına dair detaylar...

ALES SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda ALES sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. ÖSYM'nin açıklaması şöyle:

"22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ekim 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

ALES SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ALES /2 SORU VE CEVAPLARI

22 Eylül'deki sınavın hemen ardından yayımlanan ALES/2 sınavı soru ve cevapları ile birlikte adaylar başarılarını tahmin edebilmişti. Şimdi de aldığı puan ile kendi cevaplarını kıyaslamak isteyen adylar soru ve cevapları aşağıdaki bağlantı üzerinden inceleyebilir. 24 Eylül'de erşime açılan soru ve cevapları incelemek için son gün bugün...

ALES/2 SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

ALES NEDİR?

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

- yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

- ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

- yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.