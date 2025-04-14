Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı | Son dakika haberleri

        Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı. Güneş hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 12:50 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, başsavcılık, çocuklara sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli mesaj attığını belirlediği Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.

        Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi