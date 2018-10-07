Ali Koç'tan 'kadro dışı' açıklaması

Fenerbahçe'de cuma günü alınan kararla kaptan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar, süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, alınan bu kararla ilgili FB TV'ye açıklamalar yaptı. Başkan Koç bu kararın anlık bir öfkeyle alınmadığını ve derinlemesine düşünülerek alındığını dile getirdi.

"AÇIKLADIĞINIZ ZAMAN HEPİMİZ ÜZÜLECEĞİZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bazı kararlar verdik, 3 oyuncumuzu kadro dışı bıraktık. Bu alınan kararlar bir anlık öfkeyle alınan kararlar değil. Son yaşanan gelişmeler çerçevesinde derinlemesine görüşülüp alındı. Aldığımız kararların gerekçeleri ile ilgili kararı en geç salı gününe kadar yapmayı planlıyoruz. Üç teknik adam ile yollarımızı ayırdık, bunun çok ciddi sebepleri vardır. Açıkladığımız zaman hepimiz üzüleceğiz, öfkeleneceğiz" dedi.

"VOLKAN'I KADRO DIŞI BIRAKMAYA BENİ KİMSE İKNA EDEMEZDİ. BU KARARI ALDIYSAM BİR SEBEBİ VARDIR"

Volkan Demirel'le ilgili konuşan Koç, "Kaptanımız Volkan Demirel'le ilgili açıklama yapmak istiyorum. Açıklamayı tercihen yapmadık ancak spekülasyonlar var. Bu yüzden birkaç şey söylemem gerekiyor. Volkan Demirel 15 yıl hizmet etmiştir, Fenerbahçeliliği tartışılmayacak bir isimdir. Bu işin taraftar gözüyle bakış açısı. Bir de Ali Koç gözü var. Volkan benim çok eskiden tanıdığım, ailecek evine gittiğim, nikah şahitliğini yaptığım ilk ve tek futbolcudur. Camiamıza yeni katılmış bir teknik direktör veya sportif direktörün Volkan gibi bir ismi kadro dışı bırakılmasına ikna edemezler. Buna rağmen böyle bir kararı aldıysam bunun sebepleri olduğunu herkesin bilmesini isterim. Benim için zor karar oldu." ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL'E ÇAĞRIDA BULUNDU

Volkan'ın kadro dışı kararıyla ilgili konuşmaya devam eden Koç, tecrübeli kaleciye çağrıda bulundu ve şunları söyledi:

"Alex'le kıyaslanmasıyla da hiçbir alakası yoktur. Hem Volkan hem de diğer iki oyuncumuz kontratlı futbolculardır, kulübün parçalarıdır. Nelere vesile olacağı bundan sonraki kaptanımızın tutumuna, geri adım atmasına ve özür dilemesine bağlıdır. Benim en büyük umudum çok sevdiğim, Volkan Demirel'in kendi kariyerine hem kariyerini devam ettirmesi ve zamanı geldiğinde kariyerini en hak ettiği dönemde sonlandırmasıdır"

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