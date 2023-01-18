AA'da yer alan habere göre mahkeme, 15 Ağustos 2017'de servis minibüsünde unutulmasının ardından vefat eden Sakin'in ölümüne ilişkin Bakanlığın hizmet kusuru bulunduğu suçlamasıyla açılan davada ailenin maddi ve manevi tazminat talebini değerlendirdi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Olayda gereken dikkat ve özeni göstermediği, sorumluluğundaki anaokulları üzerindeki denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmediği anlaşıldığından davalı idarenin hizmet kusuruna dayalı sorumluluğunun bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ancak Alperen Sakin'in 33 aylıkken okula kayıtsız kabul edildiği, küçüğün ailesinin de anaokuluna kayıtsız kabulüne göz yumduğu göz önüne alındığında ailenin de yüzde 50 kusurlu bulunduğu kabul edilerek davalı idarenin kusurunun yüzde 50 olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır."

İzmir 5. İdare Mahkemesi, anne ve babaya destekten yoksun kalma tazminatı olarak 162 bin 491 lira, manevi tazminat olarak 175'er bin lira, 2 kardeşine de 75'er bin lira olmak üzere 662 bin 491 lira ödenmesini kararlaştırdı.