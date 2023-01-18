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Haberler Gündem 3. Sayfa Serviste unutulan 3 yaşındaki Alperen'in davasında tazminat kararı! - Haberler
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Okul servisinde unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili aileye tazminat kararı

İzmir'de okul servisinde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde sıcak bir gelişme yaşandı. İzmir 5. İdare Mahkemesi, ailenin Milli Eğitim Bakanlığına açtığı davada 662 bin 491 lira tazminat ödenmesine karar verdi

Serviste unutulan 3 yaşındaki Alperen'in davasında tazminat kararı! - Haberler
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AA

İzmir 5. İdare Mahkemesi, Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin ailenin Milli Eğitim Bakanlığına açtığı davada, aileye 662 bin 491 lira tazminat ödenmesine karar verdi.

AA'da yer alan habere göre mahkeme, 15 Ağustos 2017'de servis minibüsünde unutulmasının ardından vefat eden Sakin'in ölümüne ilişkin Bakanlığın hizmet kusuru bulunduğu suçlamasıyla açılan davada ailenin maddi ve manevi tazminat talebini değerlendirdi.

AİLE DE YÜZDE 50 KUSURLU BULUNDU

Mahkeme, kararında ilgili yönetmeliklere aykırı 36 aylıktan küçük çocukların anaokuluna kayıtsız olarak kabul edildiği, mevzuatta aranan koşulları taşımayan servis görevlilerinin okul bünyesinde çalıştırıldığının anlaşıldığını belirtti.

Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Olayda gereken dikkat ve özeni göstermediği, sorumluluğundaki anaokulları üzerindeki denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmediği anlaşıldığından davalı idarenin hizmet kusuruna dayalı sorumluluğunun bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ancak Alperen Sakin'in 33 aylıkken okula kayıtsız kabul edildiği, küçüğün ailesinin de anaokuluna kayıtsız kabulüne göz yumduğu göz önüne alındığında ailenin de yüzde 50 kusurlu bulunduğu kabul edilerek davalı idarenin kusurunun yüzde 50 olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır."

İzmir 5. İdare Mahkemesi, anne ve babaya destekten yoksun kalma tazminatı olarak 162 bin 491 lira, manevi tazminat olarak 175'er bin lira, 2 kardeşine de 75'er bin lira olmak üzere 662 bin 491 lira ödenmesini kararlaştırdı.

"İSTİNAFA GİDECEĞİZ"

Baba Serkan Sakin, gazetecilere, yüzde 50 kusurlu bulunmalarına ilişkin kararı kabul etmediklerini söyledi.

Amaçlarının tazminat kazanmak olmadığını, mahkemenin tayin ettiği ödemeyi yardım kuruluşlarına vereceklerini belirten Sakin, o dönemde Almanya'dan yeni gelmiş bir aile olarak anaokuluna kayıtta yaş sınırı konusundaki yönetmelikleri bilmelerinin mümkün olmadığını savundu.

Okul servisinin kaçak, şoförün yetersiz, servis ablasının da yaşının küçük olduğunu, tüm bunların dikkate alınmadığını iddia eden Sakin, "İstinafa gideceğiz, hakkımızı arayacağız." dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın halde bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin duruşmalı görülen istinaf mahkemesindeki davada, servis şoförü Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, anaokulu sahibi Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, servis hostesi Dilara K'ye 5 yıl, öğretmen Arzu G'ye 2 yıl 6 ay, okul müdürü Bekir G'ye 3 yıl 20 gün, Ahmet S'ye ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü de 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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