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Haberler Gündem Politika Son dakika: Altılı Masa "Deprem Özel Gündemi" ile bir araya geldi
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Altılı Masa "Deprem Özel Gündemi" ile bir araya geldi

Altılı masa "Deprem Özel Gündemi"yle bir araya geldi. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Parti, Demokrat Parti Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor

Son dakika: Altılı Masa
DHA

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 'Millet İttifakı', Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu´nun ev sahipliğinde deprem gündemiyle toplandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu, Akşener, Uysal, Babacan ve Davutoğlu'nu kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası liderlerin imzasıyla ortak bildiri yayımlanması bekleniyor. Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, toplantıda depremin ardından yaşanan gelişmeler ele alınacak.

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