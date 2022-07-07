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Spot altının onsu dün 1740 doların altında kapanarak 6 ayın dibini görmesinin ardından gelen Fed tutanaklarıyla düşüşüne devam ediyor.

Tutanaklar Temmuz sonunda yapılacak toplantısında 75 baz puan faiz artışı ihtimalini güçlendirirken enflasyonda yüzde 2 hedefinin yakalanmasının beklenenden uzun sürebileceğine yönelik öngörü ve resesyon endişelerinin fiyatları yükseltebileceğine yönelik tespitler doları güçlendirirken emtialarda satışa neden oldu.

Dolar endeksi 107 puanı aşarak son 21 yılın zirvesine çıkarken ABD 10 yıllıkları 2.92'ye yükseldi ve altın üzerindeki satış baskısı arttı.

Piyasalarda ABD işsizlik maaşı başvuruları, özel sektör istihdam verileri ve cuma günkü tarım dışı istihdam rakamları dikkatle izleniyor.

Analistler altında destek noktaları olarak 1725 - 1700 ve 1675 doları işaret ediyor. Desteğin kırılması durumunda altında son 9 ayın en düşük seviyelerine inilecek.