Son dakika altın fiyatları! 21 Kasım altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı 2018

Altın fiyatları Çarşamba gününe nasıl başlayacak? Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı fiyatı yüzde 0,33 azalışla 209,30 liradan tamamladı. Altın fiyatları için uzman yorumları ise altının gram fiyatında 212 lira seviyesinin direnç konumuna geldiğini söylüyorlar. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 21 Kasım canlı altın fiyatları