Son dakika altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram altın çeyrek altın fiyatları 10 Ekim

Altın fiyatları Çarşamba gününe yükselişle mi yoksa düşüşle mi başlayacak sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,43 azalışla 233,60 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 233 bin, en yüksek ise 234 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 düşüşle 234 bin 100 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları