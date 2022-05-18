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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 18 Mayıs altın alış - satış fiyatları

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler ekonomi takipçileri ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 artışla 927,9 liradan tamamladı. 18 Mayıs saat 14.40 itibarıyla gram altın 939,37 TL'den işlem görüyor. İşte anlık verilerle altın fiyatları...

  • 01
    Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 18 Mayıs güncel verilerle tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatları

    Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Geçen haftalardan itibaren yükselişini sürdüren altın fiyatlarının güncel durumu araştırılıyor. Dolar kurundaki yükselişe paralel şekilde artan altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte, 18 Mayıs canlı verilerle tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatları...

    18 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler nedeniyle ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere bankaların daha da şahinleşeceği beklentisinin resesyon ihtimalini güçlendirdiğini belirterek, jeopolitik risklerin de etkisi ile emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

    Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamalar da agresif faiz artırımlarının devamına işaret etti. Enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edeceklerini belirten Powell, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmeliyiz. Eğer bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek." diye konuştu.

    Bugün G7 Maliye Bakanları Zirvesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yapacağı açıklamaların piyasaların odağında yer aldığını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını bildirdi.

    Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 ve 1.780 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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    Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 18 Mayıs güncel verilerle tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatları

    GRAM ALTIN FİYATI

    936,52

    939,37

    CANLI GRAM ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
  • 03
    Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 18 Mayıs güncel verilerle tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatları

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.490,80

    1.523,72

    CANLI ÇEYREK ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
  • 04
    Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 18 Mayıs güncel verilerle tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatları

    ATA ALTIN FİYATI

    6.133,74

    6.291,78

    CANLI ATA ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
  • 05
    Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 18 Mayıs güncel verilerle tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatları

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    5.924,37

    6.036,79

    CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
  • 06
    Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 18 Mayıs güncel verilerle tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatları

    14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    510,24

    613,61

    CANLI 14 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 07
    Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 18 Mayıs güncel verilerle tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatları

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    843,39

    874,00

    CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYIN
  • 08
    Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 18 Mayıs güncel verilerle tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatları

    YARIM ALTIN FİYATI

    2.952,93

    3.027,65

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