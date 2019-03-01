SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları düşüyor! 1 Mart canlı altın fiyatı

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,04 azalışla 225,90 liradan tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un buluşması altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?