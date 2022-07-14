ABD enflasyonu Haziran’da yıllık yüzde 9,1 olarak rekor tazeleyerek 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Beklentilerin üstünde gerçekleşen enflasyon verisi, FED'in faiz artışlarına devam edeceğine işaret etti. Buna bağlı olarak enflasyon endişesi altın talebini düşürdü.

FED'in faiz artışına gitmesi ve yatırımcılar tarafından doların güvenli liman olarak görülmesi, küresel piyasalarda güçlenmesine destek oluyor. ABD dolarının euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi 108,55 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesine tırmandı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

ABD'de enflasyonunun beklentilerin üzerinde artarak 41 yılın en yüksek seviyesine çıkması, altın talebini düşürdü. Altın fiyatlarında son durum gündemdeki yerini koruyor. Peki, "Çeyrek ve gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" İşte 14 Temmuz Perşembe güncel altın fiyatları alış satış listesi...

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