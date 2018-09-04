Akar'ın, Jeffrey'i kabulünde, Suriye'deki gelişmeler ele alındı, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık ifade edildi.

Rusya'nın İdlib'e hava saldırısına başlamasıyla Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşeceği, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşeceği ifade edilmişti.

Rus savaş uçakları İdlib’i vururken, Ankara kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Ortadoğu turuna çıkan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İsrail ve Ürdün ziyaretlerinin ardından bugün Ankara’da temaslarda bulunacak. Ziyaretin gündeminde Suriye’deki gelişmeler ve İdlib’e yönelik operasyon var.

Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Jeffrey, İdbil’e yapılacak saldırının bölgede tansiyonu yükselteceğine ve sivillerin hayatını tehlikeye atacağına dikkat çekecek. Görüşmenin ardından Dişişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama yapılması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ