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Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu!

Son dakika... Rus savaş uçakları, 22 günlük aranın ardından İdlib'e yönelik hava saldırısı düzenlemeye başladı

04.09.2018 - 11:43 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Rus savaş uçakları Suriye'de 22 gün aradan sonra İdlib bölgesine hava harekatı düzenledi. Bu periyotta Esad rejimine bağlı savaş uçakları İdlib'de bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Rusya'nın hava saldırısının Cisr Eş-Şuğur, Herş Bisanki, Anb, Cenudiye, Gani, Sermani, Zayzun, Latemineh bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

İHA'nın haberine göre Suriye ordusuyla eş zamanlı düzenlenen operasyona, Suriye Ordusu 4’üncü Zırhlı Tümeni top atışlarıyla destek verdi. Hama’nın Jurin ilçesine konuşlanmış 4’üncü Zırhlı Tümen ayrıca gerilimi azaltma bölgesinin sınırındaki, El Ghab Vadisindeki Karkur ve Kastun tepelerini bombaladı.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in verdiği bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İdlib ile ilgili attığı tweetten sonra bölgede ciddi bir hareketlilik başlamış durumda. Rus hava saldırısının Halep-Lazkiye hattında yoğunlaştığı ve terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ı hedef aldığı belirtiliyor.

 

Suriye'de Esad karşıtlarının elinde kalan son büyük şehir olan İdlib, son günlerde dünya kamuoyunun gündeminde geniş yer tutarken, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kurumlar Esad rejimi ve müttefiklerini olası bir operasyonun tehlikelerine karşı uyarmıştı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada bölgeye yönelik askeri bir operasyonun 'ciddi bir felakete' yol açabileceğini söylemişti. Rusya'nın düzenlediği hava saldırısı öncesinde, tarafların siyasi çözüm arayışı için gözler 7 Eylül'de Tahran'da yapılacak Erdoğan, Putin, Ruhani zirvesine çevrilmiş durumdaydı.

 

İDLİB NEDEN ÖNEMLİ?

7 yıldır süren iç savaşta muhalif güçlerin elinde kalan son büyük kent olan İdlib, Türkiye sınırında bulunuyor ve Halep'i Hama, Lazkiye ve Şam gibi kentlere bağlayan otoyolların üzerinde bulunuyor.

İçlerinde 1 milyon çocuğun da bulunduğu 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'de yaşanacak bir çatışmanın Türkiye'ye ve Avrupa'ya yeni bir göç dalgası başlatmasından endişe ediliyor. Bölgedeki 3 milyon kişinin yarısına yakın bölümü, daha önce muhaliflerin elindeki bölgelerin rejimin eline geçmesiyle İdlib'e göç etmişti.

Esad rejimi ve müttefikleri için İdlib'in alınması, muhalifleri son kez yenilgiye uğratmak anlamına gelecek ve muhaliflerin elinde kırsal alanlarda bulunan ufak toprak parçalarından başka bir bölge kalmayacak. Esad rejimi geçtiğimiz günlerde önceliklerinin artık İdlib olduğunu açıklamış ve bölgenin 'temizleneceği' yönünde bir açıklama yapmıştı.

 

İDLİB'İ KİM KONTROL EDİYOR?

İdlib bölgesi Suriyeli muhalifler içerisinde tek bir grup tarafından kontrol edilmiyor. Bölgede 30 bin civarında silahlı muhalif olduğu tahmin edilirken, bunların içerisinde Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin de terör örgütü olarak tanıdığı Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) 10 bin üyesinin olduğu belirtiliyor. El-Kaide'nin Suriye'deki uzantılarından olan Nusra Cephesi bir süre önce adını Heyet Tahrir el-Şam olarak değiştirmişti.

Bölgede HTŞ'nin yanısıra Ulusal Kurtuluş Ordusu, Ahrar-el Şam ve Nureddin Zengi Tugayları gibi gruplar da etkili bir profil çiziyor. Bu grupların dışında İdlib'de Özgür Suriye Ordusu bayrağı altında savaşan birçok grup da bulunuyor.

Daha önce Astana süreci çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktaları da bulunuyor. Türkiye, diyalog yoluyla çözümün sağlanması ve bölgenin çatışmasızlık bölgesi olarak kalması için Rusya ve İran ile ciddi bir diplomasi trafiği yürütüyor.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 40 dakika önce
    Vurunn kafalarına
  • Misafir 43 dakika önce
    Hani ABD vuracaktı rol çalmışlar.
  • Misafir 44 dakika önce
    Hani astana süreci???
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