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Ankara'da tekel bayisine terör saldırısı davasında karar

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, bir tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıya ilişkin 15 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Son dakika: Ankara'da tekel bayisine terör saldırısı davasında karar
Ankara'da tekel bayisine DEAŞ saldırısında karar!
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AA

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu 4 sanık, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, sanıklara son beyanları için söz verdi. Tutuklu sanıklar Ahmet Sılaybi, Bayram Selvi, Mahmut Sılaybi ve Raad Malik Al Casen, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını ve suçsuz olduklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Kararı açıklayan mahkeme, sanıklardan saldırıyı düzenlediği tespit edilen Ahmet Sılaybi'ye, "anayasal düzeni ihlal" suçundan müebbet, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs"ten 12 yıl 6 ay, "tehlikeli madde bulundurma ve taşıma" suçundan 8 yıl 4 ay ve "mala zarar verme" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, diğer tutuklu sanıklar Bayram Selvi ile Mahmut Sılaybi'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10'ar yıl, sanık Raad Malik Al Casen'i de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Tutuksuz 11 sanığın ise beraatine hükmedildi.

OLAY

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 29 Ekim 2019'da bir tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmiş, ölen veya yaralananın bulunmadığı olayın ardından 15 kişi hakkında dava açılmıştı.

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