Leyla işe gidiyordu... Trafik kazası hayattan kopardı!
Ankara'da bir trafik kazası meydana geldi. Kazada yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki Leyla Topaç hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
YOLUN KARŞISINA GEÇİYORDU
İHA'daki habere göre kaza; Ankara-Kırıkkale yolu Hasanoğlan mevkiinde meydana geldi. İşine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Leyla Topaç'a (35), araç çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonucu Leyla Topaç olay yerinde hayatını kaybetti.
SİMİTLER YERE SAÇILDI
Topaç'ın iş yerinde yemek için aldığı simitlerin yere saçıldığı görüldü. Olay yerine gelen kadının yakınları ise göz yaşlarına boğuldu.
KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Leyla Topaç'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.