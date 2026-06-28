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        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden NATO Zirvesi öncesi "Turkuaz" operasyonu

        Ankara Emniyeti, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde "Turkuaz Operasyonu" kapsamında kent genelinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Operasyonda, terör, narkotik ve asayiş suçlarından aranan 58 kişi yakalanarak cezaevine gönderilirken, kritik bölgelerde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 08:14 Güncelleme:
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        NATO öncesi "Turkuaz" operasyonu
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        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi öncesinde "Turkuaz" operasyonunu başlattı.

        İHA'daki habere göre; 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi öncesinde üst düzey önlemleri içeren bir "operasyon paketi" oluşturan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, "Turkuaz Operasyonu" adı altındaki tedbirleri uygulamaya koydu.

        Ankara genelindeki uygulama ve denetimlerle şüphelilere göz açtırılmazken, NATO görev alanlarında belirlenen kritik bölgelere özel ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre korunan "kırmızı alanlarda" ise güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

        NATO Zirvesi kapsamında çalışmalarını yoğunlaştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, aktif suça karışan şahıslar üzerinde analiz çalışması yaptı. Bu kapsamda, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslar hedef alındı. 43 tim ve 396 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda; terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek gerçekleştirdiği toplantıda, zirvenin güvenlik açısından taşıdığı önemi bir kez daha vurguladı.

        *Fotoğraf: AA

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