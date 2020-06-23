MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrıldığını açıkladı. Mert yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hocamız Mustafa Reşit Akçay ile Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLMASINI TEMENNİ ETMİŞTİ

Akçay, daha önce katıldığı bir radyo programında bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor için şampiyonluk temennisinde bulunmuştu. MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Başkent ekibi, olası tartışmaların önüne geçmek adına bu maç öncesi tecrübeli teknik adam ile anlaşarak yolları ayırdı.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın takımdan ayrılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mert, "Hocamızla karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettik. Takımımızı altyapı hocalarımız çalıştıracak. 2 gün içerisinde de yeni hocamızı açıklayacağız. Pandemi sürecinden sonra ligde oynadığımız maçlarda aldığımız sonuçlar ve hocamızın daha önce Trabzonspor ile ilgili yaptığı açıklamaların Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde yeni bir tartışma oluşturmaması düşüncesiyle hocamızdan böyle bir talep geldi. Hem hocamızı hem de kulübümüzü böyle bir tartışma içine sokmak istemediğimizden dolayı bu talebi olumlu karşıladık. Hocamıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

AKÇAY'IN KARNESİ

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde görevine son verilen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, sarı-lacivertli takımla çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertli takımda teknik direktörlük görevine 27 Ocak'ta başlayan Akçay, 20. haftada çıktığı ilk maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış, 21. haftada ise deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmişti.

Ardından iç sahadaki Fenerbahçe maçından 2-1 galip ayrılan MKE Ankaragücü, başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu ve Akçay yönetiminde ilk yenilgisini aldı.

Ligin 24. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 3-0, 25. haftada ise deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilen MKE Ankaragücü, Akçay ile üst üste üç maçı puansız tamamladı.

Ardından 26. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü, bu tarihten sonra bütün liglere Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilmesi dolayısıyla çalışmalarını durdurdu.

Pandemiyle mücadelede yeni normalleşme dönemine geçilmesi ve liglerin 12 Haziran'da başlatılmasıyla teknik direktör Akçay yönetiminde tekrar çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, ilk maçını Gaziantep FK ile oynadı.

Gaziantep deplasmanında 1-1 berabere kalarak beklediği 3 puanı alamayan başkent temsilcisi, 28. haftada ise lider Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından bugün MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına, hocamız Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de bu sezon sırasıyla teknik direktörler Metin Diyadin, Mustafa Kaplan ve Mustafa Reşit Akçay ile çalışan MKE Ankaragücü, 24 puanla son sırada yer alıyor.