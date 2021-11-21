Acı manevra! 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Soğucaksu Mahallesi'ndeki seralarına giden baba M.K. 34 DUK 308 plakalı kamyonetine binip seradan çıkmak istedi. M.K. geri manevra yaparken ikiz çocukları olan 3 yaşındaki Asaf ve Aras annelerinin elinden bir anda kurtularak aracın arka kısmına koştu. Çocuklarını görmeyen babanın aracının arka kısmıyla çocuklarının üzerinden geçmesi sonucu 2 kardeş yaralandı. Baba tarafından hemen Çalkaya Mahallesi Aksu Semt Polikliniğine getirilen çocuklar, buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya'da özel bir hastaneye kaldırıldı. İkiz çocuklardan durumu ağır olan Asaf, hastanede hayatını kaybederken Aras bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"İKİZLER TÜP BEBEK İLE DÜNYAYA GELMİŞ"

Komşularından alınan bilgiye göre özel bir kurumda çalışan M. K. ek gelir olması için iki dekarlık sera kiralayarak domates üretimine bu yıl başladığı, ayrıca Anne Z. K.'nın uzun süren tedavi sonrası tüp bebek yöntemiyle çocuklarını dünyaya getirdiği öğrenildi.

ACILI AİLENİN MORG ÖNÜNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Dün akşam 20.00 sıralarında Antalya Adli Tıp Kurumu’na gelen Asaf bebeğin cenazesi, aile yakınları tarafından alınıp defin edilmek üzere bekleniyor.