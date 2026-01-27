Antalya'da şiddetli fırtına sebebiyle halı sahanın çatısı çöktü. Oyuncuların maç için ısındığı anlarda kopan gürültüyle başlayan panik futbolcuların koşarak sahayı terk etmesiyle bitti. Çatının çökme anı ve futbolcuların sahadan kaçışları aksiyon kamerasına yansırken, olayda şans eseri kimse yaralanmazken Finike ilçesinde meydana gelen hortum ise seralara zarar verdi.

İHA'daki habere göre; Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından saatteki hızının zaman zaman 80 kilometreyi bulacağı açıklanan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, Antalya'nın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, DERELER TAŞTI

Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde ağaçlar yola devrildi. Sağanak yağışta Sarısu, Gökdere, Karaçay, Hisarçardır Mahalleleri'nde bazı dereler taştı. Taşan dereler nedeniyle sokakları su basarken, su seviyesi bazı noktalarda 50 santimetreyi buldu.

SERALAR YERLE BİR OLDU

Finike ilçesinde akşam saat 20.00 sıralarında başlayan fırtınanın ardından sağanak başlarken, Saklısu Mahallesi'nde denizde oluşan hortum domates, biber ve kabak yetiştirilen seraları adeta yerle bir etti.