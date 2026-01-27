Antalya'da halı sahanın çatısı çöktü... O anlar kamerada!
Antalya'da şiddetli fırtına ve sağanak yağış kent genelinde büyük hasara yol açtı. Kepez'de bir halı sahanın çatısı maç öncesi çökerken, Finike'de oluşan hortum seraları ve elektrik hatlarını yerle bir etti. Yaşanan panik ve yıkım kameralara yansıdı
Antalya'da şiddetli fırtına sebebiyle halı sahanın çatısı çöktü. Oyuncuların maç için ısındığı anlarda kopan gürültüyle başlayan panik futbolcuların koşarak sahayı terk etmesiyle bitti. Çatının çökme anı ve futbolcuların sahadan kaçışları aksiyon kamerasına yansırken, olayda şans eseri kimse yaralanmazken Finike ilçesinde meydana gelen hortum ise seralara zarar verdi.
İHA'daki habere göre; Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından saatteki hızının zaman zaman 80 kilometreyi bulacağı açıklanan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, Antalya'nın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.
AĞAÇLAR DEVRİLDİ, DERELER TAŞTI
Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde ağaçlar yola devrildi. Sağanak yağışta Sarısu, Gökdere, Karaçay, Hisarçardır Mahalleleri'nde bazı dereler taştı. Taşan dereler nedeniyle sokakları su basarken, su seviyesi bazı noktalarda 50 santimetreyi buldu.
SERALAR YERLE BİR OLDU
Finike ilçesinde akşam saat 20.00 sıralarında başlayan fırtınanın ardından sağanak başlarken, Saklısu Mahallesi'nde denizde oluşan hortum domates, biber ve kabak yetiştirilen seraları adeta yerle bir etti.
ELEKTRİK NAKİL HATLARI KOPTU
Enerji nakil hatlarının da kopmasına sebep olan hortum sebebiyle bölge karanlığa gömüldü.
KORKULUK CAMLARI KIRILDI
Hortum seralarla birlikte sahile yakın bölgede bulunan 5 katlı bir binanın balkon korkuluk camlarının kırılmasına neden oldu.
HALI SAHA ÇATISI ÇÖKTÜ
Kepez bölgesinde ise Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir halı sahanın çatısı, maç oynandığı sırada kuvvetli rüzgara dayanamayarak çöktü.
ŞANS ESERİ YARALANAN YOK
Futbolcuların oyuna başlamaya hazırlandığı anlarda yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Saha hakkında konuşan futbolcular biranda gelen gürültüyle sahadan koşarak kaçarken, sahayı terk ettikleri anda çatıda çökme yaşandı. O anlar oyunculardan birinin aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.