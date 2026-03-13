Canlı
        Son dakika: Antalya'da motosiklet kazasında 21 yaşındaki genç hayattan koptu

        Antalya’da motosiklet kazasında 21 yaşındaki genç hayattan koptu

        Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen kazada, 21 yaşındaki Deniz Atasoy'un motosikleti ile tali yoldan çıkan Fatih Ü. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Atasoy yere düşerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

        Giriş: 13.03.2026 - 12:44
        21 yaşındaki genç hayattan koptu
        Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü üniversiteli Deniz Atasoy (21), yaşamını yitirdi.

        MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

        DHA'daki habere göre kaza; gece saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Deniz Atasoy'un kullandığı motosiklet ile tali yoldan çıktığı iddia edilen Fatih Ü. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        GENÇ ADAM YERE DÜŞTÜ

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, Atasoy da yere düştü.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Deniz Atasoy, kurtarılamadı. İşlemlerinin ardından Deniz Atasoy'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        BABASI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

        Morga gelen baba İzzet Atasoy, işlemlerinin ardından oğlunun cenazesini aldı. Cenaze işlemleri esnasında büyük üzüntü yaşadığı görülen Atasoy, gözyaşı döktü. İzzet Atasoy'a teslim edilen Deniz Atasoy'un cansız bedeni, defnedilmek üzere Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ne götürüldü.

