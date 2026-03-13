Antalya’da motosiklet kazasında 21 yaşındaki genç hayattan koptu
Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü üniversiteli Deniz Atasoy (21), yaşamını yitirdi.
MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
DHA'daki habere göre kaza; gece saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Deniz Atasoy'un kullandığı motosiklet ile tali yoldan çıktığı iddia edilen Fatih Ü. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
GENÇ ADAM YERE DÜŞTÜ
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, Atasoy da yere düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla hastaneye kaldırılan Deniz Atasoy, kurtarılamadı. İşlemlerinin ardından Deniz Atasoy'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BABASI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Morga gelen baba İzzet Atasoy, işlemlerinin ardından oğlunun cenazesini aldı. Cenaze işlemleri esnasında büyük üzüntü yaşadığı görülen Atasoy, gözyaşı döktü. İzzet Atasoy'a teslim edilen Deniz Atasoy'un cansız bedeni, defnedilmek üzere Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ne götürüldü.