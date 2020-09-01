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Araç muayene bedeli kredi kartıyla ödenebilecek

Araç muayenede, milyonları ilgilendiren yeni çalışma… Ankara, araç muayene bedelinin kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir çalışma yapıyor. Peki, kredi kartına taksit de söz konusu mu? Yetkililer, ilgili bankanın, bu konuda olanak ya da seçenek sunması durumunda taksit yapılmasının da mümkün olabileceğini söyledi.

araç muayene

Türkiye’de, araç muayene hizmetini, üç ortaklı TÜVTÜRK yürütüyor. Bu ortaklar sırasıyla Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint.
Araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2020 yılı için belirlenen yüzde 22.58’lik yeniden değerleme oranında yapılan artışla birlikte otomobil için araç muayene ücreti, 342 TL 50 kuruş oldu. Egzoz emisyon ücreti de 80 TL’ye çıktı.

Vatandaşlar, bu artışa tepki gösterdi. Zammın, gözden geçirilmesini istedi. Hemen belirtelim. İndirim konusunda bir çalışma söz konusu değil. Buna karşılık nakit dışında ödeme seçenekleri üzerinde duruluyor.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME

Ankara’da kulislerde, araç muayene bedelinin kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir çalışma yapıldığı konuşuluyor. Bu çalışmanın belli bir aşamaya ulaştığı ifade edildi.

Taksit söz konusu mu? Yetkililer, ilgili bankanın, bu konuda olanak ya da seçenek sunması durumunda taksit de yapılmasının mümkün olacağını söyledi. Bankanın, pozisyonunun önemli olduğunu kaydetti.

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