Suudi Arabistan'da, devlet petrol şirketi Aramco'ya ait iki büyük petrol tesisine yapılan saldırı cebimizi vurdu. Saldırı sonrasında Brent petrol, bir anda 71 doların üzerine çıktı sonra bir miktar geriledi. Petrol halen 68 dolar bandında bulunuyor. Dolar da yukarı doğru hareketlendi. Dolar kuru 5 TL 74 kuruş düzeyinde seyrediyor.

Saldırının ve Brent’in etkisiyle uluslar arası piyasalarda motorin ve benzin fiyatları arttı. Motorinin (ton fiyatları) 582 dolardan 642 dolara, benzinin 584 dolardan 648 dolara yükseldi.

ZAMMI TETİKLEDİ

Bu artış motorinde 38, benzinde 37 kuruşluk zam anlamına geliyor. Bilindiği gibi akaryakıtta artışlar pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor (son olarak motorine gece yarısı 7 kuruş zam yapıldı).

Bu hafta sonuna kadar uluslar arası piyasalarda Brent ve ürün fiyatlarının ve dolar kurunun düşmesi halinde zamma konu tutar azalabilir ya da daha makul bir noktaya gerileyebilir.

Hükümet, yüksek tutarlı zam zorunlu olursa ne yapabilir? Hükümet, yüksek tutarlı zammı depoya yansıtmamak için “eşel mobil” sistemini devreye alabilir. Bir miktarı pompa fiyatına yansıtabilir, bir miktarını da “eşel mobil”den karşılayabilir.