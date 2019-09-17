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Aramco'nun araç depolarına ağır faturası

HABERTURK.COM

Suudi Arabistan'da, devlet petrol şirketi Aramco'ya ait iki büyük petrol tesisine yapılan saldırılar, araç depoları için ağır bir faturayı gündeme getirdi. Saldırı sonrasında Brent petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda motorin ve benzin fiyatları arttı. Ton fiyatı, motorinin 582 dolardan 642 dolara, benzinin 584 dolardan 648 dolara fırladı. Bu artış motorinde 38, benzinde 37 kuruşluk zam anlamına geliyor. Ancak, akaryakıtta artışlar pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor. Hafta sonuna kadar uluslar arası piyasalarda ürün fiyatlarının ve dolar kurunun düşmesi halinde zamma konu tutar azalabilir ya da daha makul bir noktaya gerileyebilir. Hafta içinde yaşanacak gelişmeler milyonlar için büyük önem taşıyor. Olcay Aydilek'in haberi

Benzin

Suudi Arabistan'da, devlet petrol şirketi Aramco'ya ait iki büyük petrol tesisine yapılan saldırı cebimizi vurdu. Saldırı sonrasında Brent petrol, bir anda 71 doların üzerine çıktı sonra bir miktar geriledi. Petrol halen 68 dolar bandında bulunuyor. Dolar da yukarı doğru hareketlendi. Dolar kuru 5 TL 74 kuruş düzeyinde seyrediyor.

Saldırının ve Brent’in etkisiyle uluslar arası piyasalarda motorin ve benzin fiyatları arttı. Motorinin (ton fiyatları) 582 dolardan 642 dolara, benzinin 584 dolardan 648 dolara yükseldi.

ZAMMI TETİKLEDİ

Bu artış motorinde 38, benzinde 37 kuruşluk zam anlamına geliyor. Bilindiği gibi akaryakıtta artışlar pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor (son olarak motorine gece yarısı 7 kuruş zam yapıldı).

Bu hafta sonuna kadar uluslar arası piyasalarda Brent ve ürün fiyatlarının ve dolar kurunun düşmesi halinde zamma konu tutar azalabilir ya da daha makul bir noktaya gerileyebilir.

Hükümet, yüksek tutarlı zam zorunlu olursa ne yapabilir? Hükümet, yüksek tutarlı zammı depoya yansıtmamak için “eşel mobil” sistemini devreye alabilir. Bir miktarı pompa fiyatına yansıtabilir, bir miktarını da “eşel mobil”den karşılayabilir.

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