Arif Kocabıyık serbest
'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla tutuklanan YouTuber Arif Kocabıyık serbest bırakıldı
Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla tutuklanan YouTuber Arif Kocabıyık serbest bırakıldı.
Sosyal medyada sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ yaptığı açıklamada, "Arif Kocabıyık hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. Mahkeme, tutuklama kararının itirazımızda belirttiğimiz gibi "hukuka aykırı verildiği" gerekçesiyle tahliyesine karar verdi" dedi.